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Бельский: Основная задача Беларуси и России - полностью интегрироваться и стать автономными от недружественных стран

Почти половина внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга со странами СНГ приходится на Беларусь. Петербуржцам хорошо знакомы не только наши автобусы, троллейбусы и коммунальная техника. Сотрудничество ведется и в других сферах! Основная задача - полностью интегрироваться и стать автономными от недружественных стран - таким мнением поделился председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Интеграционный потенциал

Отдельная тема - развитие технологий и производственная кооперация. В Санкт-Петербургском горном университете открыт Центр компетенций белорусского холдинга "БелАЗ". Он призван готовить инженеров нового поколения. Подобных начинаний хотят видеть больше и в скором времени обсудят этот вопрос на Форуме регионов в Гродно.

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