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Бельский: Призываем членов ООН к диалогу об основах миропорядка на принципах многополярности и свободы выбора путей развития
"В нынешних условиях международному сообществу необходимо более четко расставить приоритеты устойчивого развития", - об этом на саммите в Нью-Йорке говорил национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания. Валерий Бельский констатировал, что Беларусь в достижении ЦУР добилась значительного прогресса. Об этом говорят цифры: почти 80 % обязательств выполнено. Наша страна выступает донором глобальной продовольственной безопасности: является одним из крупнейших мировых поставщиков калийных удобрений и молочной продукции. Значительных успехов Беларусь достигла также в сфере здравоохранения и экологии.
Беларусь, как и многие страны, подвергается немотивированному санкционному давлению на основании фейков и лживых аргументов. Ограничен доступ на финансовые и товарные рынки, к транспортной инфраструктуре. Тем самым нарушаются Устав ООН, Конвенция об открытом море и ряд других юридически обязывающих многосторонних документов. Это нивелирует усилия по достижению Целей устойчивого развития. Мы требуем восстановления законности, отказа от практики получения односторонних преимуществ, призываем членов ООН к диалогу об основах миропорядка на принципах многополярности и свободы выбора путей развития.
Валерий Бельский также подчеркнул, что белорусы знают цену мира. Наша страна стремится построить с другими государствами отношения на основе норм международного права. И Беларусь ожидает этого от всех членов Организации Объединенных Наций.
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