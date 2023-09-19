Бельский: Призываем членов ООН к диалогу об основах миропорядка на принципах многополярности и свободы выбора путей развития

Беларусь, как и многие страны, подвергается немотивированному санкционному давлению на основании фейков и лживых аргументов. Ограничен доступ на финансовые и товарные рынки, к транспортной инфраструктуре. Тем самым нарушаются Устав ООН, Конвенция об открытом море и ряд других юридически обязывающих многосторонних документов. Это нивелирует усилия по достижению Целей устойчивого развития. Мы требуем восстановления законности, отказа от практики получения односторонних преимуществ, призываем членов ООН к диалогу об основах миропорядка на принципах многополярности и свободы выбора путей развития.

Валерий Бельский, национальный координатор по достижению ЦУР, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси