Белстат подготовил статистические портреты отца и матери к Неделе родительской любви

Белстат к Неделе родительской любви подготовил статистические портреты белорусских родителей.

Так, типичная мама чаще всего имеет гражданство Беларуси, состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в сфере торговли или образования.

Папа также обычно женат, имеет двоих детей и живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости - обрабатывающая промышленность и строительство.

В 2025 году средний возраст женщины при рождении ребенка составил 30,5 лет. Первого ребенка белоруски рожают в среднем в 27,6 года. На начало 2026 года в стране насчитывалось более 2 млн женщин репродуктивного возраста - от 15 до 49 лет. Большинство из них, 84 %, проживали в городах.

В 2025 году 40 % родившихся детей стали первенцами в своих семьях. Вторыми родились 34 % детей, а еще 26 % - третьими и последующими. В том же году благодаря экстракорпоральному оплодотворению мамами стали 1610 женщин.