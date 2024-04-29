ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белстат: большая часть ИП в Беларуси занимается торговлей

Около трети индивидуальных предпринимателей в Беларуси работают в оптовой и розничной торговле, а также занимаются ремонтом автомобилей и мотоциклов. Об этом свидетельствуют данные от Белстат. В стране около 86 тыс. таких ИП. На втором месте курьеры и перевозчики. Их примерно 37,5 тыс. В секторе профессиональной, научной и технической сфере около 26 тыс. ИП.

Напомним, что по новому законодательству виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, будут определены правительством до 1 июля. Остальным до января 2026 года нужно будет перейти в юрлица.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все