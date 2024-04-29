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Белстат: большая часть ИП в Беларуси занимается торговлей
Около трети индивидуальных предпринимателей в Беларуси работают в оптовой и розничной торговле, а также занимаются ремонтом автомобилей и мотоциклов. Об этом свидетельствуют данные от Белстат. В стране около 86 тыс. таких ИП. На втором месте курьеры и перевозчики. Их примерно 37,5 тыс. В секторе профессиональной, научной и технической сфере около 26 тыс. ИП.
Напомним, что по новому законодательству виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, будут определены правительством до 1 июля. Остальным до января 2026 года нужно будет перейти в юрлица.
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