Белстат: большая часть ИП в Беларуси занимается торговлей

Около трети индивидуальных предпринимателей в Беларуси работают в оптовой и розничной торговле, а также занимаются ремонтом автомобилей и мотоциклов. Об этом свидетельствуют данные от Белстат. В стране около 86 тыс. таких ИП. На втором месте курьеры и перевозчики. Их примерно 37,5 тыс. В секторе профессиональной, научной и технической сфере около 26 тыс. ИП.