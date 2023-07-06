Белстат: отечественная техника и электроника работает на всех континентах земного шара

Техника и электроника, произведенная в Беларуси, работает на всех континентах земного шара. Белстат рассказал, какую продукцию экспортирует Беларусь. Наша страна входит в число лидеров по экспорту калийных удобрений. Здесь мы третьи. По молочной продукции в 2021 году наша позиция девятая. Кроме того, мы входим в топ-20 экспортеров семян рапса. Также Беларусь стабильно в двадцатке мировых экспортеров тракторов. Ощутимы и научные достижения нашей страны - каждый пятый рубль из выручки белорусские предприятия получают от реализации инновационной продукции, отметил зампредседателя статкомитета.