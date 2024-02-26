Белстат озвучил среднюю зарплату по стране за январь

Номинальная начисленная средняя зарплата в Минске в январе 2024 года составила 2 697,9 рубля, в целом по республике - 1 991,2 рубля, сообщает агентство"Минск-Новости" со ссылкой на Telegram-канал "Белстат".

На втором месте после столицы Минская область. Здесь средняя зарплата в январе составила 2 011,8 рубля. В Гомельской области - 1 827,7 рубля, в Гродненской - 1 763,4 рубля, в Брестской - 1 739,1 рубля, в Витебской - 1 668,2 рубля, в Могилевской - 1 666,9 рубля.

Лидируют по уровню средней зарплаты в республике следующие направления: информация и связь - 5 182,1 рубля, финансовая и страховая деятельность - 3 533,9 рубля, профессиональная, научная и техническая деятельность - 2 367,6 рубля.

Далее идут сферы строительства (2 180,8 рубля) и промышленности (2 174,1 рубля); транспортная, почтовая и курьерская деятельность, складирование (1 981,6 рубля); оптовая и розничная торговля, ремонт авто и мотоциклов (1 819,7 рубля); операции с недвижимостью (1 682,1 рубля); здравоохранение и социальные услуги (1 662,4 рубля), сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 563,4 рубля).