Белстат планирует провести два масштабных исследования в 2024 году

На коллегии Белстата обозначили основные акценты в работе на текущий год. Ведомство планирует провести два масштабных выборочных исследования. В рамках первого - специалисты выяснят, как распределяется время у каждого жителя страны в возрастном разрезе. Второе исследование коснется здоровья и положения женщин в семье. Это новые показатели, которые предоставят информацию по гендеру. В общем, Белстат ежегодно собирает более 2 миллионов отчетов, а еще мониторит, как выглядит Беларусь в международных рейтингах.