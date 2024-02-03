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Белстат планирует провести два масштабных исследования в 2024 году
На коллегии Белстата обозначили основные акценты в работе на текущий год. Ведомство планирует провести два масштабных выборочных исследования. В рамках первого - специалисты выяснят, как распределяется время у каждого жителя страны в возрастном разрезе. Второе исследование коснется здоровья и положения женщин в семье. Это новые показатели, которые предоставят информацию по гендеру. В общем, Белстат ежегодно собирает более 2 миллионов отчетов, а еще мониторит, как выглядит Беларусь в международных рейтингах.
Одна из важнейших функций Белстата - проведение переписи населения. Следующая пройдет в 2030 году.
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