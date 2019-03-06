Белстат составил среднестатистический портрет белоруски

Ее средний возраст - 42 года. В городах прекрасная половина значительно моложе, чем в сельской местности. Около 40% женщин имеют высшее образование и несколько раз в неделю занимаются спортом.

В городах и поселках городского типа проживает почти 80% наших соотечественниц. На селе - каждая пятая белоруска. По сравнению с 2011-м заметна динамика в сторону городской жизни.

Что касается занятости, то самой популярной сферой названы здравоохранение и оказание соцуслуг, затем идет образование, финансовая и страховая деятельность. Реже женщины выбирают сферу строительства, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортную и курьерскую работу. Всего в трудоспособном возрасте уровень занятости у женщин 84%.