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Белстат: в Беларуси на 1 тыс. юношей приходятся 962 девушки
Национальный статистический комитет подготовил обзор, посвященный белорусской молодежи и студенчеству, сообщает1Prof.by.
Итак, согласно данным Белстата, на 1 января 2024 г. в Беларуси насчитывалось 1 млн 628 тыс. 339 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляло почти 18 % от общей численности населения страны. Иными словами, практически каждый пятый белорус относится к категории "молодежь".
Отмечено, что по месту проживания больше молодых людей насчитывается в городах и поселках городского типа - свыше 1,3 млн, или почти 83 % от общего числа молодежи. На селе живет всего лишь 281 тыс. 720 молодых людей, или чуть более 17 %.
В
Минской области
обосновались 250,9 тыс. парней и девушек, или 15,4 % от общего числа молодежи страны. Следующую строку в "молодежном рейтинге" занимает
Гомельская область
, где проживают 235 тыс. 765 молодых людей, или 14,5 %. Совсем чуть-чуть отстала
Брестчина
, в этом регионе насчитывается 228 тыс. 731 юношей и девушек, или 14 % об общей цифры по стране. На равных идут
Витебская
и
Гродненская области
, в каждой из которых прописалисьсвыше 176 тыс. молодежи, или по 10,8 %. Меньше всего молодых людей живет на
Могилевщине
- 165 тыс. 504 человек, или 10,2 %.
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