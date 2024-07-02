Белстат: в Беларуси на 1 тыс. юношей приходятся 962 девушки

Национальный статистический комитет подготовил обзор, посвященный белорусской молодежи и студенчеству, сообщает1Prof.by.

Итак, согласно данным Белстата, на 1 января 2024 г. в Беларуси насчитывалось 1 млн 628 тыс. 339 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляло почти 18 % от общей численности населения страны. Иными словами, практически каждый пятый белорус относится к категории "молодежь".

Отмечено, что по месту проживания больше молодых людей насчитывается в городах и поселках городского типа - свыше 1,3 млн, или почти 83 % от общего числа молодежи. На селе живет всего лишь 281 тыс. 720 молодых людей, или чуть более 17 %.

В

Минской области

обосновались 250,9 тыс. парней и девушек, или 15,4 % от общего числа молодежи страны. Следующую строку в "молодежном рейтинге" занимает

Гомельская область

, где проживают 235 тыс. 765 молодых людей, или 14,5 %. Совсем чуть-чуть отстала

Брестчина

, в этом регионе насчитывается 228 тыс. 731 юношей и девушек, или 14 % об общей цифры по стране. На равных идут

Витебская

и

Гродненская области

, в каждой из которых прописалисьсвыше 176 тыс. молодежи, или по 10,8 %. Меньше всего молодых людей живет на

Могилевщине