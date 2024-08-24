Белстат: ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 5,5 %

Беларусь успешно адаптировалась к внешним условиям, отметила она. "Если в прошлом году мы наблюдали восстановительный рост, то в этом году мы видим, что наша экономика адаптировалась к тем условиям, которые есть на внешнем контуре и, соответственно, показывает очень хорошие результаты. Так, валовой внутренний продукт за 7 месяцев вырос в реальном выражении на 5,5 %, - назвала цифры специалист. - Драйвером являются основные отрасли. Это промышленность, сельское хозяйство, строительство. Так, промышленность у нас уже второй год показывает прирост свыше 7 %, а в этом году это 7,5 %. Запасы снижаются".