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Белстат: ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 5,5 %
ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 5,5 %. Об этом в программе "Панорама" рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.
Беларусь успешно адаптировалась к внешним условиям, отметила она. "Если в прошлом году мы наблюдали восстановительный рост, то в этом году мы видим, что наша экономика адаптировалась к тем условиям, которые есть на внешнем контуре и, соответственно, показывает очень хорошие результаты. Так, валовой внутренний продукт за 7 месяцев вырос в реальном выражении на 5,5 %, - назвала цифры специалист. - Драйвером являются основные отрасли. Это промышленность, сельское хозяйство, строительство. Так, промышленность у нас уже второй год показывает прирост свыше 7 %, а в этом году это 7,5 %. Запасы снижаются".
Отдельно Инна Медведева отметила сельское хозяйство, что погодные условия повлияли на урожай: "Ранние сроки сбора привели к тому, что сельское хозяйство за 7 месяцев текущего года в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 18 %. То же самое наблюдается и по строительству. Строительство выросло более чем на 6 %".
Она отметила, что среди основных системообразующих отраслей существенный прирост также дают торговля, транспорт и информация и связь.
Все интервью в видео.
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