ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белстат: ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 5,5 %

ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 5,5 %. Об этом в программе "Панорама" рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Беларусь успешно адаптировалась к внешним условиям, отметила она. "Если в прошлом году мы наблюдали восстановительный рост, то в этом году мы видим, что наша экономика адаптировалась к тем условиям, которые есть на внешнем контуре и, соответственно, показывает очень хорошие результаты. Так, валовой внутренний продукт за 7 месяцев вырос в реальном выражении на 5,5 %, - назвала цифры специалист. - Драйвером являются основные отрасли. Это промышленность, сельское хозяйство, строительство. Так, промышленность у нас уже второй год показывает прирост свыше 7 %, а в этом году это 7,5 %. Запасы снижаются".

Отдельно Инна Медведева отметила сельское хозяйство, что погодные условия повлияли на урожай: "Ранние сроки сбора привели к тому, что сельское хозяйство за 7 месяцев текущего года в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 18 %. То же самое наблюдается и по строительству. Строительство выросло более чем на 6 %".

Она отметила, что среди основных системообразующих отраслей существенный прирост также дают торговля, транспорт и информация и связь.

Все интервью в видео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все