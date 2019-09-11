4 октября стартует перепись населения Беларуси

Белстат заявил о снижении цен. В августе зарегистрировали дефляцию - на уровне 0,2 %. Настолько за месяц упали цены. А с начала года инфляция составила немногим менее 3%. Она замедлилась во втором квартале, сообщал Нацбанк. Регулятор заверил, что есть все основания по итогам года уложить инфляцию в 5 %, как это и прогнозировалось.

Но если данные об инфляции Белстат обновляет ежемесячно, то точные цифры численности населения, занятости граждан или фактической безработицы - раз на 10 лет! Перепись населения позволяет получить коллективный портрет страны. Очередная кампания стартует через три недели, 4 октября. А первые итоговые данные появятся в феврале будущего года. Мы узнаем, насколько больше или меньше белорусов стало за последние 10 лет. Кстати, принять участие в переписи впервые можно будет онлайн, через интернет. Либо принять переписчиков дома. Эта обязанность для граждан (именно так называют процедуру) касается и тех, кто временно проживает за границей. Но не более года. В Белстате подчеркивают, перепись - это важная составляющая будущей госполитики. На основе этих данных будут планировать, например, развитие пенсионного обеспечения, здравоохранения, социальных услуг, строительство инфраструктуры. Все личные данные граждан защищены и не попадут ни в налоговую, ни контролирующим органам.