ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белтелеком предупреждает о профилактических работах на сети эфирного ТВ и радио 23 и 24 мая

Белтелеком предупреждает о профилактических работах на сети эфирного ТВ и радио 23 и 24 мая

О работах на сети эфирного ТВ и радио 23 и 24 мая сообщает Белтелеком.

23 мая с 11:00 до 17:00 на территории Речицкого, Буда-Кошелевского, Гомельского, Жлобинского, Хойникского районов Гомельской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Солтаново" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, "Радиус ФМ", "Правда Радио".

24 мая с 9:15 до 15:00 на территории Круглянского, Белыничского районов Могилевской области, Крупского, Березинского районов Минской области, Толочинского района Витебской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Шепелевичи" обязательного общедоступного пакета программ.

В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена. В Белтелекоме принесли извинения за временные неудобства и обратили внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.

Фото из открытых источников

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все