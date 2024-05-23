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Белтелеком предупреждает о профилактических работах на сети эфирного ТВ и радио 23 и 24 мая
О работах на сети эфирного ТВ и радио 23 и 24 мая сообщает Белтелеком.
23 мая с 11:00 до 17:00 на территории Речицкого, Буда-Кошелевского, Гомельского, Жлобинского, Хойникского районов Гомельской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Солтаново" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, "Радиус ФМ", "Правда Радио".
24 мая с 9:15 до 15:00 на территории Круглянского, Белыничского районов Могилевской области, Крупского, Березинского районов Минской области, Толочинского района Витебской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Шепелевичи" обязательного общедоступного пакета программ.
В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена. В Белтелекоме принесли извинения за временные неудобства и обратили внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.
Фото из открытых источников
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