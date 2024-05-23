Белтелеком предупреждает о профилактических работах на сети эфирного ТВ и радио 23 и 24 мая

О работах на сети эфирного ТВ и радио 23 и 24 мая сообщает Белтелеком .



23 мая с 11:00 до 17:00 на территории Речицкого, Буда-Кошелевского, Гомельского, Жлобинского, Хойникского районов Гомельской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Солтаново" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, "Радиус ФМ", "Правда Радио".



24 мая с 9:15 до 15:00 на территории Круглянского, Белыничского районов Могилевской области, Крупского, Березинского районов Минской области, Толочинского района Витебской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Шепелевичи" обязательного общедоступного пакета программ.

