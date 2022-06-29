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Белтелерадикомпания запускает масштабный фотомарафон под хештегом #любитесвое

Что для вас "свое"? Такое "свое", что прямо дух захватывает от умиления, гордости, любви, нежности, чувства причастности.

В преддверии Дня Независимости Белтелерадикомпания запускает масштабный фотомарафон под хештегом #любитесвое. Принять участие во флешмобе может любой желающий. Мерч от "СВОЕГО БТ" получат авторы, чьи фото соберут больше всего лайков. Имена победителей назовем 4 июля.

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