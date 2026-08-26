Белтелерадиокомпания делится опытом межкультурного взаимодействия на медиафоруме в Узбекистане

Белтелерадиокомпания принимает участие в масштабном медиафоруме в Ташкенте. Он объединил представителей СМИ, экспертов, специалистов в области цифровых технологий почти из 50 стран.





Масштабном медиафоруме в Ташкенте

В центре внимания - вопросы мира, толерантности и просвещения в медиапространстве

Участники обсуждают современные подходы к освещению истории и культурного наследия, перспективы международного сотрудничества в информационной сфере и применение искусственного интеллекта. Для мировой аудитории интересен и белорусский опыт в сфере межкультурного взаимодействия.

Хусан Эрматов, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана, журналист: "Беларусь нам очень знакомая страна и народ знакомый. У нас есть такая пословица: старые друзья - это очень сильные друзья. Поэтому дружба наших президентов, наших глав государств - это естественная, я думаю, дружба, она имеет целью эту дружбу не потерять. Наоборот, она должна укрепляться".

Дмитрий Воронюк, заместитель главного директора телеканала "Беларусь 24": "Здесь проходит именно медиафорум как одно из крупнейших, самых главных и первых масштабных мероприятий, потому что именно СМИ они и обязаны. Наверное, призвание всех средств массовой информации рассказывать во всех уголках, на разных языках, в разных странах мира о богатейшей культуре Узбекистана. Это еще одна ступенька, еще одна скрепа для того, чтобы наши народы дружили. Белорусы приезжали в Узбекистан, жители Узбекистана приезжали в Беларусь, мы продолжали взаимодействовать и на гуманитарном, и на духовном уровне".

В рамках медиафорума в Узбекистане представлен опыт эффективного сотрудничества международного спутникового телеканала "Беларусь 24" с представителями десятков национальных диаспор. Именно традиции уважения и согласия являются символом мирного сосуществования в Беларуси разных национальностей и конфессий.