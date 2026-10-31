Белтелерадиокомпания готовится к юбилейному чемпионату по колке дров

Краткий пересказ от ИИ

Одним из самых ярких событий в программе мероприятий, безусловно, станет чемпионат по колке дров среди сотрудников средств массовой информации. До одного из самых любимых корпоративных событий для работников массмедиа страны и не только для них осталась ровно неделя.

Пять лет назад чемпионат инициировал Президент. И вот 8 ноября - отмечаем первый юбилей!

Со всей ответственностью и стремлением показать себя на высочайшем уровне - не только в эфирах на любых платформах - готовится и команда Белтелерадиокомпании.

Рубить! Не только словом

Команда Белтелерадиокомпании готовится к чемпионату по колке дров среди СМИ

"Тянем, тянем! Раз, раз, раз, раз! Самое последнее, самое тяжелое", - инструктирует коллега.

На тренировке команды нашего медиахолдинга ровно за неделю до старта чемпионата по колке дров среди СМИ нам важно было соблюсти несколько условий. Во-первых, и это, кстати, самое главное - не раскрыть все наши стратегические тайны.

Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании:

"Какой самый главный показатель хорошей тренировки? Это если на тебе осталось в два раза меньше одежды, чем было. Поэтому у нас байки, жилетки - все быстро отошло в сторону. Мы прекрасно разогрелись, прекрасно прокачались, продышались. Как всегда, надеемся на хороший результат".

"Здесь и физическая нагрузка, и кардио. На самом деле, такой неплохой спорт. Может быть, кто-то думает, что пилить или колоть дрова - это просто. Если он так думает, я предлагаю ему попробовать, тогда он поймет, насколько это все-таки непростая задача", - предложил Сергей Гусаченко.

Команда Белтелерадиокомпании - уже сыгранный коллектив не только в медиаполе нашей страны, что показывают и нынешние дни, но и в борьбе за титул лучшего на чемпионате по колке дров.

Жанна Тиханович, сотрудница Белтелерадиокомпании:

"Мы работаем по полной, представляем, что это реальный чемпионат, на котором надо выкладываться".

Все знакомые лица, состав представляет собой грозную силу. Но тут совершенно неожиданно замечаем новичка. Или все же стороннего зрителя?

Владимир Богдан, ведущий чемпионата по колке дров среди СМИ:

"Я не участник команды. Я ведущий чемпионата по колке дров. Для того чтобы проникнуться мероприятием, я поехал вместе с нашей командой, чтобы поучаствовать во всех упражнениях и на себе прочувствовать, каково это - рубить дрова. На самом деле это просто практика и технология. Поверьте, наши ребята могут лучше".

"Посмотрел, как Президент показывал, куда надо бить. Эта кора по окружности в сухом виде постоянно находится под напряжением. И чтобы раскрыть полено, чтобы оно лопнуло, надо немножко помочь. Это делается путем надруба у коры", - посоветовал телеоператор "Первого информационного" Иван Мазго.

8 ноября вновь именно берег водохранилища "Вяча" превратится в настоящую спортивную арену - здесь пройдет юбилейный чемпионат по колке дров среди СМИ. Это соревнования с таким профессиональным журналистским колоритом, как точность попадания в цель. Метко рубить правду. В программе - спортивный поединок между представителями медиасферы, командные эстафеты, а также широкий ассортимент блюд национальной кухни с дегустацией, выступления артистов и развлекательная программа, семейные активности для зрителей. Это будет большой и памятный день.

Александр Хоровец, директор интернет-дирекции Белтелерадиокомпании:

"Журналисты Белтелерадиокомпании и всей страны на информационном фронте воюют по-честному, не расслабляясь. И чемпионат по колке дров - это возможность после информационного фронта прийти и посоревноваться".

"На раз - колоть! На два - пилить! На три - победить!" - дружно скандирует команда Белтелерадиокомпании.