Белтелерадиокомпания покажет церемонию закрытия "Славянского базара" в прямом эфире 19 июля

По традиции Белтелерадиокомпания проводит трансляции главных концертных программ и представляет широкую событийную панораму праздника. Каждый вечер телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" приоткрывают завесу фестивальной атмосферы Витебска в видеодневниках "Славянского базара".

Уже 19 июля прозвучит финальный аккорд фестиваля - церемония закрытия XXXV "Славянского базара в Витебске". Увидеть концерт можно будет в 21:00 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

В рамках закрытия участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026" выступят с программой "Славянский хит" в сопровождении оркестра.

Не останутся в стороне и цифровые площадки Белтелерадиокомпании. Волну свежих новостей ловите на портале news.by, в Telegram-каналах NEWS.BY и Радио_1, а также YouTube-канале "Первого информационного": "NEWS.BY: новости Беларуси и мира".