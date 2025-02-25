Белтелерадиокомпания презентует свои возможности на Международной выставке CSTB.PRO.MEDIA в Москве

Будущее медиаиндустрии обсуждают в Москве. Здесь открылась Международная выставка и конференция CSTB.PRO.MEDIA. Это главное профессиональное медийное событие в России и странах СНГ.

150 брендов и свыше 130 экспертов, среди которых и Белтелерадиокомпания. Как представлено отечественное телевидение на престижном форуме?

Что обсуждают участники и каким видят будущее отрасли?

"А я вообще не смотрю телевизор", - говорят скептики. А мы с голубого экрана им отвечаем: "А телевидение-то уже не то". Оно давно выбралось за пределы ящика на кухне и прекрасно живет во всех возможных девайсах. Лидеры телекома и медиа, руководители крупных холдингов и телеканалов собрались на одной площадке, чтобы выяснить, что сегодня происходит на медиарынке, как работать с аудиторией, какой контент самый вкусный.

Татьяна Белковская, руководитель проекта CSTB.PRO.MEDIA 2025, организатор медиафорума:

"Сейчас, мне кажется, такая гибридная очень платформа, когда телевидение объединяется с онлайн-платформами, когда все показывают контент друг друга. И это очень широко представлено у нас, потому что у нас участвуют и онлайн-платформы, они участвуют в сессиях в Original+ (фестиваль контента стриминговых платформ), соответственно платные телеканалы и условно бесплатные телеканалы, и вообще компании, которые просто помогают каналам показывать свой контент".

Белтелерадиокомпания презентует свои возможности

Голос Беларуси тоже уверенно звучит в медиапространстве, причем не только внутри страны, но и за ее пределами. К примеру, спутниковый телеканал "Беларусь 24" смотрят в 150 странах. А это аудитория в 300 млн человек.

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На международной выставке есть белорусский стенд. Белтелерадиокомпанию представляют "Первый информационный" и телеканал "Беларусь 24". Промопродукция, угощения, а главное посыл - мы делаем Беларусь ближе. При этом наши главные козыри - объективность и достоверность.

Себя показать и на других посмотреть, а еще позаботиться о будущем контенте, который будет интересен белорусскому зрителю. Наши коллеги обмениваются опытом, проводят переговоры по закупке рейтинговых фильмов и сериалов.

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Павел Лозовик, директор телеканала "Беларусь 24":

"Для нашего телеканала и для Белтелерадиокомпании, да и для всей Беларуси очень важно быть в центре событий, потому что сегодня в Москве собрались все: и создатели контента, и вещатели, и люди, которые сегодня делают медиаиндустрию. Очень важно следить за тенденциями, во-вторых, заявлять о себе. В год 20-летия телеканала "Беларусь 24" и старта "Первого информационного" в нашей стране очень важно показать, чего мы достигли".

Любопытное исследование провели российские аналитики. Говорят, телевидение все еще остается самым охватным медиа. Его смотрят в среднем 2/3 населения. Самый популярный жанр - сериалы, причем у всех возрастных групп. Следом идут развлекательные и новостные программы.

Ксения Ачкасова, исполнительный директор Media Scope:

"Человек говорит, что он не смотрит телевизор, но если задать какой-то вопрос или высказать нелестный комментарий в сторону героя телесериала, который сейчас идет на экране, то всей аудитории есть что сказать. Это уже классика жанра, которую многие лекторы проверяли на лекциях. В университетах эта штука всегда работает".

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Задача медиа не только развлекать, но и говорить правду, отстаивать национальные интересы, сохранять историю. Не зря так много говорим об информационной безопасности.

Дмитрий Борисов, генпродюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть":

"Страны могут быть разные, хотя в целом у нас Союзное государство, но все равно у нас в нашем ДНК там общее советское прошлое. Никуда не деться от общих мультиков, от общего инфополя, инфопространства, от общих учебников, в том числе истории, по которым нас учили. Понятно, что объединяющая функция, которая есть и у телевидения, несомненна. Стараться сделать так, чтобы новое поколение не теряло этой нити связи с тем нашим прошлым, с теми знаниями, которые в нас там вложили - это, конечно, важно".

CSTB.PRO.MEDIA - престижная площадка в Москве, которая в 27 раз собирает участников. Среди них немало и тех, кто обычно остается за кадром. Создатели и дистрибьюторы контента, поставщики оборудования, разработчики ПО, мультисервисные операторы. Телевизор давно не ящик - это многофункциональный центр домашних развлечений.

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Кирилл Дмитриев, менеджер-провайдер по предоставлению IT-инфраструктуры для бизнеса:

"Современность нам диктует свои правила и говорит о том, что все должно быть цифровым. Для обработки всего этого цифрового требуются десятки тысяч людей, требуются гигантские ресурсы, которые стоят за красивой картинкой. Будущее за этим, и нам надо научиться с этим эффективно работать".