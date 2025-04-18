Белтелерадиокомпания проведет трансляции пасхальных богослужений

В Беларуси, где веками поддерживается межконфессиональный мир, в ночь на воскресенье пройдут торжественные пасхальные богослужения. Православные и католики совершат крестные ходы, а колокольный звон возвестит о Воскресении Христовом. Трансляции праздничных богослужений пройдут в эфире телеканалов медиахолдинга Белтелерадиокомпании.

Трансляция из Иерусалима

19 апреля - Великая суббота. Этот день тишины проведем в унисон с телеканалом "НТВ-Беларусь". В 13 часов начнется трансляция из Иерусалима "Схождение Благодатного огня" в храме Гроба Господня.

Пасхальные богослужения

Уже вечером сразу два телеканала будут транслировать пасхальные службы из Минска. На "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21:45 начинается пасхальное бдение из Архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии. Затем эфир продолжит трансляция празднования Воскресения Христова по православному календарю - из Свято-Духова кафедрального собора. Возглавит его Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Светлое христово Воскресение

Утро светлого Христова Воскресения встретим вместе с телеканалом "Беларусь 1". В 8:40 с праздничным словом выступит архиепископ Иосиф Станевский. А в 8:50 к православным верующим обратится митрополит Вениамин.