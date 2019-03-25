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Белтелерадиокомпания готовит премьеру - интеллектуальное шоу-игру "На вылет!"
Белтелерадиокомпания готовит премьеру! В ближайшее время на экран выйдет интеллектуальное шоу-игра "На вылет!". Участником программы может стать каждый. Об этом сегодня рассказал глава медиахолдинга Иван Эйсмонт во время встречи со студентами и преподавателями Брестского госуниверситета имени Пушкина. Аудиторию интересовало телевизионное закулисье. Во время разговора было анонсировано, что сейчас компания рассматривает вопрос появления на экранах больше развлекательных проектов, таких как "Голос" или "Х-Фактор". Ведь одна из задач телевидения - найти и рассказать о талантливых белорусах.
В брестском вузе также ведется подготовка журналистов. Креативные и работоспособные выпускники могут попробовать свои силы на лучших каналах страны.
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