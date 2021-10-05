Белтелерадиокомпания готовится к новому сезону - старт 9 октября

Главный медиахолдинг страны готовится к новому сезону: новые проекты, ток-шоу, развлекательный контент и обновление программ! Для зрителя - все самое лучшее! И это не только мировое шоу Х-Factor с незабываемой атмосферой, но еще и россыпь увлекательных, познавательных и информационных программ на всех телеканалах Белтелерадиокомпании. Старт - 9 октября.