Белтелерадиокомпания и Белорусская академия связи вышли на новый уровень сотрудничества

Студенты старших курсов вуза проходят стажировки в технической дирекции нашего медиахолдинга, а лучшие выпускники факультета технологий связи работают у нас по распределению. Белтелерадиокомпания в свою очередь в этом году предоставила Академии в учебных целях целую телестудию, где студенты смогут проводить свои эфиры новостей и работать на режиссерском пульте, управлять камерами и мониторами. На следующей неделе будущие инженеры телевидения приступят к занятиям на новом оборудовании.



В ближайшие два года в Академии связи, благодаря сотрудничеству с БТ, может появиться и новая профессия - "инженер телевидения". Пока идет разработка новой учебной программы.



