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Белтелерадиокомпания обеспечит трансляцию церемонии открытия ІІ Европейских игр в формате HD
Всего один день остался до церемонии открытия ІІ Европейских игр. Уже завтра внимание болельщиков и миллионов телезрителей будет приковано к грандиозному шоу на стадионе "Динамо".
Сейчас идут последние приготовления. Накануне вечером прошел генеральный прогон со зрителями. Сотни артистов, танцоров и волонтеров-статистов, которые на время стали дублерами атлетов, уже опробовали сцену. На низком старте не только творческая команда, но и технические службы. Отработаны все сценарии съемки. Специалисты Белтелерадиокомпании в тандеме с домашним вещателем обеспечат непрерывную трансляцию в формате высокой четкости.
Детали предстоящей церемонии до сих пор держат в секрете. Съемочным группам запрещено работать на стадионе вплоть до 21 июня. Но уже известно, что шоу-программу будут сопровождать технологии дополненной реальности.
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