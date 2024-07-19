Белтелерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в детском конкурсе песни "Наше поколение - 2024"

Масштабный телепроект пройдет в России во второй раз. В 2023 году он объединил в международном вокальном батле 13 стран. Беларусь ищет своего представителя уже сейчас! Это должны быть певцы от 9 до 15 лет - солист или коллектив, в составе которого не больше шести человек. Обязательное условие для участия в отборе - создание с нуля авторской песни. Заявки принимаются до 10 августа. Подробности - здесь.