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Белтелерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в детском конкурсе песни "Наше поколение - 2024"

Впервые Белтелерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в международном детском конкурсе авторской песни "Наше поколение - 2024".

Масштабный телепроект пройдет в России во второй раз. В 2023 году он объединил в международном вокальном батле 13 стран. Беларусь ищет своего представителя уже сейчас! Это должны быть певцы от 9 до 15 лет - солист или коллектив, в составе которого не больше шести человек. Обязательное условие для участия в отборе - создание с нуля авторской песни. Заявки принимаются до 10 августа. Подробности - здесь.

Международный телевизионный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" пройдет 19 октября в Казани.

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