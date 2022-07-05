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Белтелерадиокомпания объявляет старт подачи заявок для участия в шоу "Фактор.by"
Долгожданное возвращение на телеэкраны. Белтелерадиокомпания объявляет старт проекта "Фактор.by". Второй сезон популярного вокального шоу в новом формате и с акцентом на свое.
Беспрецедентное для белорусского эфира шоу X-Factor Belarus стало самым масштабным и громким музыкальным событием прошлого телесезона. За возможность выйти на большую сцену за своей минутой славы боролись тысячи смелых и креативных людей разных возрастов и профессий. На этот раз будет еще горячее. Звездные наставники и перспективные исполнители снова встретятся лицом к лицу на сцене в поисках заветного фактора. Если вы умеете петь, хотите стать звездой, получить контракт от продюсерской компании, записывать свои песни и снимать клипы, тогда присылайте заявку. Подробности на сайте медиахолдинга tvr.by. О месте и времени кастинга сообщим позже. Следите за новостями.
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