Белтелерадиокомпания объявляет старт подачи заявок для участия в шоу "Фактор.by"

Беспрецедентное для белорусского эфира шоу X-Factor Belarus стало самым масштабным и громким музыкальным событием прошлого телесезона. За возможность выйти на большую сцену за своей минутой славы боролись тысячи смелых и креативных людей разных возрастов и профессий. На этот раз будет еще горячее. Звездные наставники и перспективные исполнители снова встретятся лицом к лицу на сцене в поисках заветного фактора. Если вы умеете петь, хотите стать звездой, получить контракт от продюсерской компании, записывать свои песни и снимать клипы, тогда присылайте заявку. Подробности на сайте медиахолдинга tvr.by. О месте и времени кастинга сообщим позже. Следите за новостями.