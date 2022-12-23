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Белтелерадиокомпания организует трансляции рождественских месс из Могилева и Ватикана
В эфире телеканалов медиахолдинга к празднику Рождества Христова по календарю католической конфессии24 и 25 декабря пройдут трансляции торжественных богослужений из Могилева и Ватикана.
В рождественский сочельник канал "Беларусь 1" приглашает верующих к экранам: 24 декабря в 21:45 начнется прямая трансляция службы из костела Успения Пресвятой Богородицы в Могилеве. Возглавит праздничную мессу викарный епископ Могилевского района Александр Яшевский. Сразу после - в 23:30 - телеканал покажет рождественскую мессу из Ватикана с участием Папы Римского Франциска.
Праздничным утром в 07:25 на "Беларусь 1" со словом на Рождество Христово к верующим обратится глава Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.
В 15:30 в трансляции из Ватикана послание и благословение Папы Франциска "Граду и миру" покажет телеканал "Беларусь 3".
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