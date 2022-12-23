Белтелерадиокомпания организует трансляции рождественских месс из Могилева и Ватикана

В эфире телеканалов медиахолдинга к празднику Рождества Христова по календарю католической конфессии24 и 25 декабря пройдут трансляции торжественных богослужений из Могилева и Ватикана.

В рождественский сочельник канал "Беларусь 1" приглашает верующих к экранам: 24 декабря в 21:45 начнется прямая трансляция службы из костела Успения Пресвятой Богородицы в Могилеве. Возглавит праздничную мессу викарный епископ Могилевского района Александр Яшевский. Сразу после - в 23:30 - телеканал покажет рождественскую мессу из Ватикана с участием Папы Римского Франциска.

Праздничным утром в 07:25 на "Беларусь 1" со словом на Рождество Христово к верующим обратится глава Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.