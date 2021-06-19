Белтелерадиокомпания подготовила ряд проектов о событиях 22 июня 1941 года

Это несколько абстрактное название, потому что 5 минут были у каждого, конечно же, свои. Этот фильм не столько про войну, сколько про переживания людей. Начали мы снимать в мае, конечно же, мы дожидались погоды и вплоть до приближающейся даты мы продолжали съемки. Мы еще привлекали любительский театр, детей для того, чтобы они помогли нам передать эту чувственную картину.

Екатерина Тихомирова, автор специального репортажа АТН "За 5 минут до войны"