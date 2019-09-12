Белтелерадиокомпания и Организация радио и телевидения Ирана подписали соглашение о сотрудничестве

Иван Эйсмонт и Абдулали Али Аскари договорились о производстве документальных фильмов, а также об обмене новостным контентом. Обещают обеспечить и помощь журналистам при проведении съемок на территории двух стран. Кроме того, иранская медиакомпания готова предложить белорусским студентам бесплатное обучение, а также стажировку журналистов. Гости из Исламской Республики уже сегодня подарили диски с лучшими фильмами и сериалами, в том числе документальными, и надеются увидеть их в эфире белорусского телевидения.







Абдулали Али Аскари, председатель Организации радио и телевидения Ирана: "У нас огромная индустрия производства фильмов. Большое внимание мы уделяем детям и создаем мультфильмы. Кроме этого, много работаем и с молодежью. При телерадиокомпании есть свой университет, где обучают журналистике подрастающее поколение. Для нас очень важна сфера образования. Мы имеем огромные и технические возможности. В ноябре мы пригласили Ивана Эйсмонта на техническое заседание в Иране".







Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Просто уникальный опыт. Конечно, нам очень интересен технологический момент, как это все происходит от производства мультфильмов до производства телесериалов, как налажено распространение того контента, который они производят. Поэтому это была очень полезная встреча. Я думаю, что кое-то из опыта такого гиганта по телевизионным меркам мы применим у себя в Беларуси".



Белтелерадиокомпания сотрудничает с Организацией радио и телевидения Ирана уже 17 лет. Иранская медиакорпорация транслирует программы на 150 теле- и радиоканалах как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, ежегодно производит и показывает около 5 тысяч часов телешоу, сотни фильмов и тысячи минут мультфильмов.



