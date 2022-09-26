Десятки роликов, миллионы просмотров, тысячи лайков и комментариев. Белорусы помогли Дуде и показали, что готовы колоть дрова для замерзающего Запада. Белтелерадиокомпания подвела итоги народного флешмоба #согреемдуду. Поводом для такого челленджа стал ролик с Президентом, где Первый рубит дрова для западных соседей. Политическую иронию Лукашенко народ оценил и взялся за топоры. Одни авторы в шуточной форме приглашали к себе в гости западных соседей на колку дров и предлагали каждый десятый куб забирать себе. Другие готовы были охапками перебрасывать полякам поленья через санкционную стену. Суммарно, в одном лишь TikTok ролики с белорусами, которые колют дрова, посмотрели порядка двух с половиной миллионов раз. Тройку победителей определили по наибольшему количеству лайков. Теперь их ждет мерч от БТ.