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Белтелерадиокомпания покажет праздничное богослужение на праздник Крещения Господня

Белтелерадиокомпания покажет праздничное богослужение на праздник Крещения Господня

19 января прямую трансляцию богослужения на Крещение Господне по календарю православной конфессии покажет телеканал "Беларусь 3".

Торжество в честь одного из двенадцати важнейших после Пасхи праздников состоится в этот день в храмах по всей стране. Под сводами столичного храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" возглавит праздничное богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Начало трансляции на "Беларусь 3" в 10:00.

Отметим, что по просьбам зрителей трансляция будет сопровождаться сурдопереводом.

В преддверии трансляции в 8:50 в эфире "Беларусь 1" владыка Вениамин обратится к верующим со словом на праздник Крещения Господня.

Фото:pravminsk.by

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