Белтелерадиокомпания покажет праздничное богослужение на праздник Крещения Господня

Торжество в честь одного из двенадцати важнейших после Пасхи праздников состоится в этот день в храмах по всей стране. Под сводами столичного храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" возглавит праздничное богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Начало трансляции на "Беларусь 3" в 10:00.