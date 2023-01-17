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Белтелерадиокомпания покажет праздничное богослужение на праздник Крещения Господня
19 января прямую трансляцию богослужения на Крещение Господне по календарю православной конфессии покажет телеканал "Беларусь 3".
Торжество в честь одного из двенадцати важнейших после Пасхи праздников состоится в этот день в храмах по всей стране. Под сводами столичного храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" возглавит праздничное богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Начало трансляции на "Беларусь 3" в 10:00.
Отметим, что по просьбам зрителей трансляция будет сопровождаться сурдопереводом.
В преддверии трансляции в 8:50 в эфире "Беларусь 1" владыка Вениамин обратится к верующим со словом на праздник Крещения Господня.
Фото:pravminsk.by
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