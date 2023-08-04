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Белтелерадиокомпания покажет все спортивные сражения II Игр стран СНГ
Оперативные результаты и эксклюзивные подробности, а также самые яркие впечатления гостей и участников мультиспортивного форума! II Игры стран СНГ Белтелерадиокомпания будет освещать масштабно и на самом профессиональном уровне.
За плечами сотрудников медиахолдинга - опыт работы на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Корреспонденты Агентства теленовостей задолго до старта форума в своих проектах познакомили зрителей не только со спортивными аренами и видами спорта, но и рассказали о самых интересных туристических маршрутах. Главный спортивный телеканал страны "Беларусь 5" на протяжении всех Игр в режиме переклички обеспечит своих зрителей прямыми трансляциями с самых ярких спортивных сражений.
После "Панорамы" старт "Дневников II Игр стран СНГ"
И уже сегодня в эфире "Панорамы" стартуют дневники турнира. Кто поборется за медали мультиспортивного форума? Сколько часов прямых трансляций предложит самый спортивный телеканал страны? Антуражный репортаж со столичного Дворца гимнастики и, конечно же, история Игр стран СНГ - с чего все начиналось? От внимания наших корреспондентов не ускользнул ни один интересный факт.
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