Белтелерадиокомпания покажет все спортивные сражения II Игр стран СНГ

Оперативные результаты и эксклюзивные подробности, а также самые яркие впечатления гостей и участников мультиспортивного форума! II Игры стран СНГ Белтелерадиокомпания будет освещать масштабно и на самом профессиональном уровне.

За плечами сотрудников медиахолдинга - опыт работы на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Корреспонденты Агентства теленовостей задолго до старта форума в своих проектах познакомили зрителей не только со спортивными аренами и видами спорта, но и рассказали о самых интересных туристических маршрутах. Главный спортивный телеканал страны "Беларусь 5" на протяжении всех Игр в режиме переклички обеспечит своих зрителей прямыми трансляциями с самых ярких спортивных сражений.

После "Панорамы" старт "Дневников II Игр стран СНГ"