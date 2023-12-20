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Белтелерадиокомпания предлагает встретить Новый год вместе - "Беларусь 1" покажет праздничный концерт
Всеми любимые ретро-песни, интересные постановки и яркий антураж. Готовимся встречать новогодний вечер в кругу Белтелерадиокомпании.
Главный медиахолдинг страны покажет праздничный концерт. Зажигать на нем будут финалисты первого и второго сезонов самого популярного отечественного музыкального проекта "Фактор.by" и заслуженные артисты нашей страны. Настя Кравченко, Никита Белько, Иван Дятлов, Алена Ланская, Виктория Алешко, Ирина Дорофеева, ансамбль "Песняры" и многие другие порадуют нас уже всем известными хитами. Будут представлены главные новогодние и не только песни на современный лад в новом оформлении и ярких и необычных постановках.
Съемки праздничного эфира создавались в павильоне "Беларусьфильма". Десятки специалистов - звукорежиссеры, постановщики хореографии и авторы новогоднего оформления - работали на площадке для того, чтобы передать каждому телезрителю волшебное настроение.
В создании "Новый год на Беларусь 1" участвовала вся команда, которая делает ряд проектов, таких как "Фактор.by" и "Фактор.by 60+". Соответственно, это будет бомбически, это будет сказочно и красиво. Вы обязательно должны включить кнопку "Беларусь 1", чтобы увидеть концерт в новогоднюю ночь.
Ведущие праздничного концерта Владислав Бондарь и Екатерина Антонова станут проводниками хорошего настроения в уходящем и наступающем году. И конечно, свои пожелания адресуют телезрителям и участники концерта.
"Новый год на Беларусь 1" - смотрите 31 декабря сразу после программы "Главный эфир". Встретим 2024 год вместе!
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