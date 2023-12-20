Белтелерадиокомпания предлагает встретить Новый год вместе - "Беларусь 1" покажет праздничный концерт

В создании "Новый год на Беларусь 1" участвовала вся команда, которая делает ряд проектов, таких как "Фактор.by" и "Фактор.by 60+". Соответственно, это будет бомбически, это будет сказочно и красиво. Вы обязательно должны включить кнопку "Беларусь 1", чтобы увидеть концерт в новогоднюю ночь.

Роман Ковалев, режиссер-постановщик шоу "Фактор.by", "Фактор.by 60+", концерта "Новый год на Беларусь 1"