Белтелерадиокомпания представит свои работы на форуме "Евразия. ДОК"

Проекты Белтелерадиокомпании получают признание и на профессиональных фестивалях. На форуме документального кино стран СНГ "Евразия. ДОК" состоится двойная презентация от главного медиахолдинга страны. Всего участвуют 24 ленты из 12 стран. У фестиваля в Минске две площадки - Белгосуниверситет (здесь пройдут мастер-классы и круглые столы), а также кинотеатр "Беларусь". Именно здесь сегодня начались показы фестивальных лент. Фильм, который дал старт форуму, - это работа нашего коллеги, режиссера Агентства теленовостей Александра Игначкова "Белорусская граница. Вековой рубеж". Еще один проект Белтелерадиокомпании, представленный в этом году на фестивале, - лента Александра Атрашевского "Они убивали ангелов".

Фестиваль "Евразия. ДОК" продлится 3 дня. Часть мероприятий состоится в Смоленске. В рамках форума пройдет также молодежный конкурс короткометражного документального кино.