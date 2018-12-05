Белтелерадиокомпания приступает к съемкам второго сезона интеллектуального шоу "Я знаю!"

Буквально через несколько часов главный медиахолдинг страны даст старт соревнованию на эрудированность пятиклассникам в новом телегоду. За время проведения первого сезона более 3 сотен школьников со всей Беларуси на протяжении 33 выпусков отвечали на сложнейшие вопросы. Среди заданий "Я знаю!" не только школьная программа - участников проверяют на общую эрудицию во всех сферах. В итоге были выбраны семеро сильнейших: один победитель в каждой параллели с 5-го по 11-й класс.