Белтелерадиокомпания продолжает поздравлять победителей интеллектуального шоу "Я знаю!"

Сегодня подарки принимала средняя школа № 141 города Минска. Благодаря эрудиции и кругозору Арсения Михадюка, ученика уже 10 класса, процесс обучения станет интерактивным. Сенсорную панель нового поколения опробуют уже через несколько дней. В новом учебном году умная система поможет сделать уроки занимательнее, а также подготовить больше интеллектуалов для телевизионной битвы.