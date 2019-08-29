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Белтелерадиокомпания продолжает поздравлять победителей интеллектуального шоу "Я знаю!"

Сегодня подарки принимала средняя школа № 141 города Минска. Благодаря эрудиции и кругозору Арсения Михадюка, ученика уже 10 класса, процесс обучения станет интерактивным. Сенсорную панель нового поколения опробуют уже через несколько дней. В новом учебном году умная система поможет сделать уроки занимательнее, а также подготовить больше интеллектуалов для телевизионной битвы.

Интерактивной доской сегодня пополнится и гимназия № 2 города Волковыска. Сотрудники Белтелерадиокомпании уже направились туда с подарком.

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