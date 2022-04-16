Белтелерадиокомпания провела медиасубботник

Телепавильоны они сменили на свежий воздух. А вместо привычных инструментов работы - микрофонов и камер - в их руках грабли и лопаты. Несмотря на пасмурную погоду, медиасубботник провела и Белтелерадиокомпания. Руководство холдинга и каналов, ведущие и корреспонденты (всего более 20 человек) озеленили лужайку у центрального входа на Макаенка, 9. Пространство возле парковки начали облагораживать еще на республиканском субботнике в 2020-м.



Так сегодня на своего рода тимбилдинге освежили газон, высадили хвойные и кустарники, также работники БТ провели генеральную уборку других территорий компании.

