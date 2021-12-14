3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белтелерадиокомпания совместно с продюсерской компанией продолжит сотрудничество с финалистами шоу X-Factor Belarus
Финалисты шоу X-Factor Belarus не потеряются из зрительского поля зрения. Белтелерадиокомпания будет опекать большинство талантливых артистов.
Продвижением новых звезд займется профессиональная продюсерская компания при поддержке медиахолдинга. Акулы шоу-бизнеса, которые уже успели зарекомендовать себя на музыкальном рынке, обеспечат финалистов всем необходимым: от экранных образов до репертуара. А теле- и радиоканалы предоставят эфир. Без поддержки не останется никто - шанс продолжить свою карьеру будет у всех.
В следующую субботу на сцене шоу X-Factor Belarus выступят пять финалистов. Квартет из парней и одна девушка. Ребята исполнят песни о самом важном в нашей жизни - о родителях. Кроме того, путем жеребьевки каждому из артистов достанется хит от конкурентов, который они должны будут исполнить на сцене.
На шоу X-Factor Belarus уже появились свои герои, свои финалисты, которых поддерживают, за которых голосуют, которых знают зрители, знают белорусы, знают наши постоянные зрители, новые зрители, в интернете. И, конечно, это здорово, когда появляются новые звезды, новые артисты. Когда БТ открывает новых участников, молодых исполнителей, которых мы здесь видим сейчас. Ярких, непохожих на других.
Для тех, кто хочет, будут сделаны все условия, по крайней мере, на первоначальном этапе. Продюсерская компания занимается поиском контента, и скоро будет запись новых песен. Мы связаны и с артистами контрактом, и с продюсерской компанией. Мы тоже участвуем в этом, не бросаем этих людей. При помощи наших возможностей радийных и телевизионных будем способствовать тому, чтобы помогать раскручивать этих людей. То есть они не должны исчезнуть из поля зрения зрителей.
Судьба финалистов, которые продолжают борьбу за победу в шоу X-Factor Belarus, по-прежнему в руках телезрителей. Прямо сейчас на ваших экранах пятерка артистов, которые выступят в эту субботу. Имя триумфатора проекта узнаем 25 декабря. Он уедет после эфира на автомобиле GEELY. Специальный приз готовит и генеральный продюсерский центр Белорусского радио.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все