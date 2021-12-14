Белтелерадиокомпания совместно с продюсерской компанией продолжит сотрудничество с финалистами шоу X-Factor Belarus

Для тех, кто хочет, будут сделаны все условия, по крайней мере, на первоначальном этапе. Продюсерская компания занимается поиском контента, и скоро будет запись новых песен. Мы связаны и с артистами контрактом, и с продюсерской компанией. Мы тоже участвуем в этом, не бросаем этих людей. При помощи наших возможностей радийных и телевизионных будем способствовать тому, чтобы помогать раскручивать этих людей. То есть они не должны исчезнуть из поля зрения зрителей.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании