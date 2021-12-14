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Белтелерадиокомпания совместно с продюсерской компанией продолжит сотрудничество с финалистами шоу X-Factor Belarus

Финалисты шоу X-Factor Belarus не потеряются из зрительского поля зрения. Белтелерадиокомпания будет опекать большинство талантливых артистов.

Продвижением новых звезд займется профессиональная продюсерская компания при поддержке медиахолдинга. Акулы шоу-бизнеса, которые уже успели зарекомендовать себя на музыкальном рынке, обеспечат финалистов всем необходимым: от экранных образов до репертуара. А теле- и радиоканалы предоставят эфир. Без поддержки не останется никто - шанс продолжить свою карьеру будет у всех.

В следующую субботу на сцене шоу X-Factor Belarus выступят пять финалистов. Квартет из парней и одна девушка. Ребята исполнят песни о самом важном в нашей жизни - о родителях. Кроме того, путем жеребьевки каждому из артистов достанется хит от конкурентов, который они должны будут исполнить на сцене.

На шоу X-Factor Belarus уже появились свои герои, свои финалисты, которых поддерживают, за которых голосуют, которых знают зрители, знают белорусы, знают наши постоянные зрители, новые зрители, в интернете. И, конечно, это здорово, когда появляются новые звезды, новые артисты. Когда БТ открывает новых участников, молодых исполнителей, которых мы здесь видим сейчас. Ярких, непохожих на других.
Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу X-Factor Belarus
Для тех, кто хочет, будут сделаны все условия, по крайней мере, на первоначальном этапе. Продюсерская компания занимается поиском контента, и скоро будет запись новых песен. Мы связаны и с артистами контрактом, и с продюсерской компанией. Мы тоже участвуем в этом, не бросаем этих людей. При помощи наших возможностей радийных и телевизионных будем способствовать тому, чтобы помогать раскручивать этих людей. То есть они не должны исчезнуть из поля зрения зрителей.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Судьба финалистов, которые продолжают борьбу за победу в шоу X-Factor Belarus, по-прежнему в руках телезрителей. Прямо сейчас на ваших экранах пятерка артистов, которые выступят в эту субботу. Имя триумфатора проекта узнаем 25 декабря. Он уедет после эфира на автомобиле GEELY. Специальный приз готовит и генеральный продюсерский центр Белорусского радио.

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