Белтелерадиокомпания стала победителем республиканской спартакиады СМИ

Несмотря на дождливую погоду, настроение у нас отличное. Мы везем домой победу. Белтелерадиокомпания стала чемпионом спартакиады в Стайках. Это вклад каждого. Мы доказали, что наша команда по-настоящему сильная. Мы играли, бежали, сражались до конца. Спасибо всем, что нас поддерживали.

Максим Львов, Яна Менделева, Илья Цветков - участники команды Белтелерадиокомпании в республиканской спартакиаде СМИ