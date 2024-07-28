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Белтелерадиокомпания стала победителем республиканской спартакиады СМИ

Белтелерадиокомпания - победитель республиканской спартакиады "Здоровье". На протяжении двух дней журналисты со всей страны соревновались в нескольких видах спорта - настольном теннисе, стрельбе, гиревом спорте, игровом футболе, волейболе и не только. Команда Белтелерадиокомпании показала действительно жаркую борьбу и продемонстрировала всем силу воли и командный дух.

Несмотря на дождливую погоду, настроение у нас отличное. Мы везем домой победу. Белтелерадиокомпания стала чемпионом спартакиады в Стайках. Это вклад каждого. Мы доказали, что наша команда по-настоящему сильная. Мы играли, бежали, сражались до конца. Спасибо всем, что нас поддерживали.
Максим Львов, Яна Менделева, Илья Цветков - участники команды Белтелерадиокомпании в республиканской спартакиаде СМИ

Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших спортивных - и не только - достижений!

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