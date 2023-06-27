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Белтелерадиокомпания запускает марафон с фото и видео любимых мест. Что нужно для участия?

Предлагаем закрыть глаза и представить место, где вы чувствуете себя хорошо, где по-настоящему счастливы и отдыхаете душой и телом! Представили? Наверняка вновь захотелось там оказаться? Или пересмотреть фото и видео места, дающего силы для созидания! Какой он - ваш белорусский уголок, предлагаем рассказывать и делиться.

В преддверии Дня Независимости Белтелерадиокомпания запускает фото- и видеомарафон под хештегом #МойУголОК с мерчем от БТ. Все, что нужно для участия, - быть подписанными на социальные сети "Беларусь 1", сделать фото или видео вашего уголка и опубликовать пост на страничке, в публикации отметить "Беларусь 1", прописать хештег #МойУголОК. Розыгрыши проходят в "Инстаграме", "Одноклассниках" и во "ВКонтакте". Подарки получат авторы самой залайканной публикации #МойУголОК! Имена победителей будут названы 5 июля.

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