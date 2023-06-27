Белтелерадиокомпания запускает марафон с фото и видео любимых мест. Что нужно для участия?

В преддверии Дня Независимости Белтелерадиокомпания запускает фото- и видеомарафон под хештегом #МойУголОК с мерчем от БТ. Все, что нужно для участия, - быть подписанными на социальные сети "Беларусь 1", сделать фото или видео вашего уголка и опубликовать пост на страничке, в публикации отметить "Беларусь 1", прописать хештег #МойУголОК. Розыгрыши проходят в "Инстаграме", "Одноклассниках" и во "ВКонтакте". Подарки получат авторы самой залайканной публикации #МойУголОК! Имена победителей будут названы 5 июля.