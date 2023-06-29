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Белтелерадиокомпания запускает марафон с фото и видео любимых мест #МойУголОК
Красивейшие закаты и рассветы, рыбалка и фотоохота, городские пейзажи и полевые натюрморты. В преддверии Дня Независимости белорусы активно подключились к фото- и видеомарафону Белтелерадикомпании под хештегом #МойУголОК.
Стать участником флешмоба и получить мерч от БТ может каждый. Все что нужно для участия - быть подписанными на социальные сети "Беларусь 1", сделать кадр места, где вам хорошо в нашей стране, и опубликовать пост на страничке. Также отметить "Беларусь 1", прописать хештег #МойУголОК. Розыгрыши проходят в "Инстаграм", "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Подарки получат авторы самой "залайканной" публикации про #МойУголОК! Имена победителей назовем 5 июля.
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