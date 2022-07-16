Белтелерадиокомпания запускает марафон #салатпервого. Победителю - мерч в подарок

Летний, легкий, полезный, вкусный и за призы. Речь идет про антиковидный салат "Молодость" от Президента, который глава государства готовил с космонавтом Олегом Новицким.

Наш земляк на прошлой неделе побывал на празднике в Александрии, а после гостил у белорусского лидера. За обедом, к приготовлению которого Александр Лукашенко в прямом смысле приложил руку, и был обнародован тот самый рецепт антиковидного салата "Молодость". Он, как и набор ингредиентов, предельно прост.

Данное блюдо уже претендует на рецепт лета. Способом приготовления своей "Молодости" можете поделиться и вы. В социальных сетях Белтелерадиокомпании запущен салатный фотовидеомарафон под хештегом #салатпервого. Принять участие может каждый.