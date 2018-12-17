Дед Мороз в прямом эфире! Сегодня Агентство теленовостей запускает на сайте Белтелерадиокомпании онлайн-трансляцию из резиденции белорусского Деда Мороза. Для этого в Беловежской пуще установлены камеры видеонаблюдения.

На протяжении месяца они будут работать в режиме реального времени, так что увидеть белорусскую новогоднюю сказку можно будет из любой точки мира. Резиденция Деда Мороза - одна из самых известных достопримечательностей нашей страны. В канун праздника в Беловежскую пущу приезжают тысячи туристов. Партнером проекта "Дед Мороз Online" выступил национальный оператор электросвязи "Белтелеком".