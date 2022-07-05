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Умеешь петь? Тогда мы ждем тебя! Белтелерадиокомпания запускает второй сезон шоу талантов "Фактор BY"

Внимание. Долгожданное возвращение. Белтелерадиокомпания запускает второй сезон шоу талантов - "Фактор BY"! Если вы умеете петь, хотите стать звездой, получить контракт от продюсерской компании, записывать свои песни и снимать клипы, тогда присылайте заявку! Подробности на сайте медиахолдинга tvr.by. О месте и времени кастинга сообщим позже! Следите за новостями.

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