Умеешь петь? Тогда мы ждем тебя! Белтелерадиокомпания запускает второй сезон шоу талантов "Фактор BY"

Внимание. Долгожданное возвращение. Белтелерадиокомпания запускает второй сезон шоу талантов - "Фактор BY"! Если вы умеете петь, хотите стать звездой, получить контракт от продюсерской компании, записывать свои песни и снимать клипы, тогда присылайте заявку! Подробности на сайте медиахолдинга tvr.by. О месте и времени кастинга сообщим позже! Следите за новостями.