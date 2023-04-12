Интернет-портал sport5.by запустила Белтелерадиокомпания

10 лет назад мы были первыми, кто открывал спортивный телеканал в Беларуси, а сейчас мы открываем большой спортивный портал, в котором учтены многие интересные факты. Мы понимаем, что за этим будущее, а раз за этим будущее, значит, мы должны были это сделать. Сегодня портал открылся на территории Беларуси, а с завтрашнего дня мы расширяем эту территорию и в течение нескольких дней выходим на весь мир.

Павел Булацкий, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 5"