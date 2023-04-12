ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Интернет-портал sport5.by запустила Белтелерадиокомпания

Белтелерадиокомпания запустила фирменный интернет-портал - sport5.by. Новый сетевой ресурс соберет в одном месте новости спорта, качественную аналитику и трансляции рейтинговых турниров.

Журналисты портала сделают ставку на обзоры, статистику, интервью, инсайды и комментарии спортсменов, тренеров, функционеров. Пользователям сайта будут предложены бэкстейджи и ретровидео. Это лишь малая часть того, что готовят зрителям авторы проекта.

Десятки журналистов работают в телевизионном эфире Белтелерадиокомпании, что касается новостей спорта, спортивных трансляций. Они обладают огромным количеством информации. Эта информация не должна исчезнуть. Телевизионный эфирный формат не всегда позволяет делать это в полном объеме. Интернет-площадка позволяет круглые сутки выдавать информацию о белорусском и мировом спорте. Естественно, что идея создания такого интернет-портала лежала на поверхности. Сайт сейчас в первоначальном варианте, будет развиваться. Я уверен, что спустя некоторое время вы увидите другую, более насыщенную площадку, но и сейчас на сайте уже собрано много интересной информации.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании
10 лет назад мы были первыми, кто открывал спортивный телеканал в Беларуси, а сейчас мы открываем большой спортивный портал, в котором учтены многие интересные факты. Мы понимаем, что за этим будущее, а раз за этим будущее, значит, мы должны были это сделать. Сегодня портал открылся на территории Беларуси, а с завтрашнего дня мы расширяем эту территорию и в течение нескольких дней выходим на весь мир.
Павел Булацкий, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 5"

Кроме того, на сайте можно будет смотреть онлайн-каналы "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет". Портал sport-5.by уже начал свою работу. Пока он вещает на территории Беларуси, однако в ближайшие дни ресурс станет доступным по всему миру.

Желаем коллегам творческих успехов и поздравляем с большим стартом!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все