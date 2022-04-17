Белтелерадиокомпания запустила серию пасхальных трансляций

Белтелерадиокомпания, начиная с пятницы, 15 апреля, запустила серию пасхальных трансляций. Так, зрители "Беларусь 1" и "Беларусь 3" смогли наблюдать за ходом сакральных церемоний из Минска и Ватикана. Пасхальный марафон в Страстную пятницу открыл телеканал "Беларусь 3".

Он же и завершает 17 апреля марафон Пасхальным посланием и благословением "Граду и миру" от Папы Римского. Начало праздничной трансляции прямо из Ватикана в 16:30.