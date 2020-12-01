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BelToll предлагает новый способ оплаты проезда по белорусским дорогам
Электронная виньетка BelTollпредлагает новый способ оплаты за проезд по белорусским дорогам. Уже с 15 декабря водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн смогут рассчитаться за период в течение которого они планируют пользоваться платными дорогами в режиме онлайн. Подробнее о том, как работает новая услуга, - в сюжете.
Электронная виньетка, которую можно приобрести уже с сегодняшнего дня, позволяет избежать многих неудобств, например, таких, как языковой барьер или необходимость обмена валюты на белорусские рубли, что делает этот вариант оплаты особенно удобным и более безопасным для иностранных водителей в текущих эпидемиологических условиях.
Главное преимущество нового способа оплаты - возможность не обращаться в пункт обслуживания BelToll. Теперь достаточно приобрести электронную виньетку, посетив соответствующий раздел официального сайта системы www.beltoll.by. Здесь всего 4 шага. Для начала выбираем нужный срок действия. Дальше – заполнение обязательных данных, таких как период пользования электронной виньеткой и информация о транспортном средстве. Третий шаг - оплата, здесь важно проверить корректность введенных данных, так как денежные средства возврату не подлежат. И последний шаг - это получение электронной виньетки.
BelTollпостоянно ищет и предлагает пользователям новые способы оплаты, чтобы сделать проезд по платным дорогам Беларуси максимально удобным. Таким образом, у водителей автомобилей с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, теперь есть возможность выбирать более комфортный для себя вариант - с учетом времени либо расстояния, пройденного транспортным средством.
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