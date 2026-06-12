Беляев: Россия остается важным гарантом суверенитета Беларуси

"Празднование Дня России - это еще один повод вспомнить о том, как развивались отношения Беларуси с Российской Федерацией, - считает он. - Мы понимаем, что это был правильный выбор, который в свое время был сделан белорусским народом по предложению Александра Григорьевича Лукашенко, когда он выносил на референдум вопрос о продолжении вектора сотрудничества и укрепления интеграции с Российской Федерацией".