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Беляев: Россия остается важным гарантом суверенитета Беларуси
Именно Россия остается важным гарантом суверенитета Беларуси. Таким мнением поделился кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев.
"Празднование Дня России - это еще один повод вспомнить о том, как развивались отношения Беларуси с Российской Федерацией, - считает он. - Мы понимаем, что это был правильный выбор, который в свое время был сделан белорусским народом по предложению Александра Григорьевича Лукашенко, когда он выносил на референдум вопрос о продолжении вектора сотрудничества и укрепления интеграции с Российской Федерацией".
"Сегодня мы как раз пожинаем плоды 30-летней политики, которую Президент Беларуси не просто инициировал, а постоянно продвигал и глубоко находился внутри этой повестки, - отметил политолог.
"Россия - это наш важнейший торгово-экономический партнер, но что еще сейчас важнее для нас, это один из главных гарантов суверенитета Беларуси", - констатировал Алексей Беляев.