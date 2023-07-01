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Беляев: У белорусов сформировалось представление о себе как о народе, имеющем право на то, чтобы играть важную роль в международных процессах
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