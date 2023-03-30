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Беляев: Во время Послания стоит ждать инсайдов от главы государства
Традиционно Послание Президента Беларуси вызывает широкий интерес среди экспертов, ведь это будут месседжи по самым актуальным и самым острым темам как внутренней, так и внешней повестки.
Как прогнозируют эксперты, фундаментальный блок во время Послания будет посвящен экономическим вопросам и тому, что волнует каждого белоруса: рост доходов, цены, здравоохранение, поддержка многодетных и военных, жилье, развитие городов и сел.
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