Беляев: Во время Послания стоит ждать инсайдов от главы государства

Традиционно Послание Президента Беларуси вызывает широкий интерес среди экспертов, ведь это будут месседжи по самым актуальным и самым острым темам как внутренней, так и внешней повестки.

Как прогнозируют эксперты, фундаментальный блок во время Послания будет посвящен экономическим вопросам и тому, что волнует каждого белоруса: рост доходов, цены, здравоохранение, поддержка многодетных и военных, жилье, развитие городов и сел.