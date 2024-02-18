Белым медведям в Арктике грозит вымирание?

По причине изменения климата и из-за таяния морского льда белые медведи в Арктике столкнулись с угрозой голода, пишет портал1prof.by. Белый медведь (Ursus maritimus) - высший хищник Арктики. Теоретически это наземное животное, но питается он в основном "морепродуктами" - то есть нерпами и тюленями. Как отличный пловец, медведь охотится за ними со льдин, но сейчас арктический морской лед тает, а медведи не могут приспособиться к добыче пропитания на суше.

По мере исчезновения льда в и с потеплением многие белые медведи все больше проводят времени на берегу, поедая птичьи яйца, ягоды и траву. Однако на суше эти крупные хищники быстро теряют вес, что увеличивает риск их гибели.

Хотя численность северных медведей резко сократилась к 1980-м годам, это произошло главным образом из-за нерациональной охоты. Благодаря усилению правовой защиты, численность белых медведей возросла. Но глобальное потепление сейчас рассматривается как самая большая угроза белым медведям, поскольку замерзшие арктические моря являются ключом к их выживанию.

Животные используют морской лед как платформу для охоты на кольчатых нерп, имеющих высокую концентрацию жира, в основном в конце весны и начале лета. Но в теплые месяцы льды Арктики таят.