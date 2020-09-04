Белыничи готовы принять День белорусской письменности. Оргкомитет презентовал программу

Оргкомитет Дня белорусской письменности презентовал программу мероприятий. Так, 6 сентября официально откроют главное арт-пространство района - Музей Бялыничского-Бирули (ожидается презентация биографической книги о художнике). На улицах уже монтируются выставочные экспозиции, улица Советская станет пешеходной. С 9 утра начнет работу книжная экспозиция длиной в полтора километра. Для гостей покажут фильмы на белорусском языке, проведут спортивные соревнования и пригласят пройти квест по произведениям Короткевича. В полдень на главной сцене пройдет концерт-открытие. Наградят лауреатов Национальной литературной премии 2019 года, а эстафету Дня белорусской письменности передадут от Белыничей - Копылю.